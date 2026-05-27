Riquelme reduciría a la mitad la cuota al socio hasta que el Madrid gane la 'Champions'

Riquelme desveló más de una treintena de ideas destinadas a los socios, abonados y peñistas en la presentación de la primera entrega de su programa celebrada en una sala de Madrid, en la que dio a conocer también la construcción de un pabellón con capacidad para 15.000 personas para el baloncesto y conciertos, un hotel y diversas instalaciones deportivas y de ocio en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Entre las medidas que destacó dirigidas a los socios, está la reducción de la cuota del socio a la mitad hasta volver a conquistar la 'Champions', lo que supondría un impacto de siete millones de euros en las arcas del club.

También es partidario de establecer un nuevo plan de cesión de abonos al club, que permitiría al abonado que ceda su asiento para un partido recuperar el 70 por ciento del precio de venta final de esa entrada y que se le pague en los siguientes siete días en efectivo, en lugar de descontarlo de la cuota del año siguiente.

Esta medida, añadió, favorecería combatir el mercadeo de entradas, después de que Riquelme reprochara la actuación de Florentino Pérez en este terreno. "Se quiere acabar con la reventa, pero el principal revendedor es el propio club", censuró.

Otras propuestas que recoge el plan social del empresario alicantino son:

- lista de espera para nuevos abonos pública y transparente.

- apertura de sorteo ante notario para 10.000 nuevos abonados entre los socios

- apertura especial del cupo de socios entre madres y hermanos de socios

- entradas preferenciales de socios no abonados

- agrupación de abonos familiares y mejorar la experiencia del estadio

- atención preferente al socio veterano

- recuperar el evento de calidad del 25 aniversario de los socios

- sorteo de veinte asientos para socios en el palco del Bernabéu en cada partido

- mayor transparencia en la gestión de los palcos

- opción de entrada de socio en todos los partidos fuera del Bernabéu para un acompañante

- los abonados de baloncesto podrán sacar el abono de un acompañante para aumentar la asistencia

- acompañante gratuito de socios para el Castilla

- agencia de viajes para peñas y socios

- precios de entradas reducidos en los desplazamientos

- expansión digital de contenidos: nuevas plataformas y formatos audiovisuales

- mayor acceso a entrenamientos en fechas señaladas y de la cantera

- puesta en marcha del defensor del socio, que sea independiente al club

- recuperar el trofeo Santiago Bernabéu

- protección de la identidad institucional para evitar otro 'caso Negreira'

- un plan de digitalización del club para modernizar procesos administrativos, acreditaciones, atención al socio…

- auditoría externa anual para evaluar la satisfacción del socio

- instaurar el día de las peñas y recuperar la asamblea general

- descuentos en entradas para peñistas

- archivo oficial de la memoria de las peñas.