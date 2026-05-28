Dana White rechaza estadios al aire libre mientras prepara el ring abierto en Casa Blanca

"Hay dos cosas que odio. Odio los estadios, y peor aún que un estadio, es pelear afuera", indicó White en una entrevista para el pódcast de video Newsmakers de NPR publicado.

El magnate matizó que factores climáticos como los relámpagos introducen demasiados riesgos para el espectáculo, aunque justificó la excepción histórica de Washington por tratarse de un montaje especial con motivo del 250 aniversario de la nación americana.

"Estamos celebrando el 250 aniversario de Estados Unidos en el césped de la Casa Blanca. Y, saben, posiblemente no podría haber un honor mayor que ese, especialmente para mí como estadounidense", agregó.

La Casa Blanca comenzó esta semana las obras para levantar un estadio temporal que albergará una velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 14 de junio.

El recinto tendrá una capacidad aproximada para 5.000 espectadores, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas e invitados de la UFC y de la propia Casa Blanca.

La velada tendrá como pelea estelar el enfrentamiento entre el hispano-georgiano Ilia Topuria, invicto en su carrera, y el estadounidense Justin Gaethje, por la unificación del cinturón de peso ligero.

Antes de incursionar en política, Trump promovió combates de boxeo en las décadas de 1980 y 1990, y mantuvo una larga relación con la WWE, la principal empresa de lucha libre de Estados Unidos, que lo incluyó en su salón de la fama en 2013.