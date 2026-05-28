El calor se hace notar más que los gritos por Palestina en la Copa del Mundo de escalada

En la jornada matutina también se hizo sentir un pequeñísimo grupo, que no alcanzaba la decena, de activistas propalestinos que acompañaron cada actuación de las escaladoras israelíes con gritos de 'Palestina Libre' en el polideportivo José Caballero.

Las protestas no parecieron afectar la concentración de Ayala Kerem, vigente subcampeona de Europa, que cerró la ronda clasificatoria en tercera posición con un total de 124,5 puntos.

La israelí, que la semana pasada concluyó novena en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Berna, sólo se vio superada por la australiana Oceania Mackenzie, segunda con124,8 unidades, y la británica Erin McNeice, la única que hizo 'top' a la primera en los cinco bloques para sumar 125,0 puntos.

Igualmente estará en las semifinales la también israelí Tamar Cohen, que logró el penúltimo billete en juego para la siguiente ronda con un total de total de 84,3 puntos, mientras que la tercera representante de Israel Maya Dreamer cayó eliminada tras sumar 59,6 unidades.