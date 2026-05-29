Polideportivo
29 de mayo de 2026 a la - 15:15

Andrew Johnston asalta el liderato en Austria al término de la segunda ronda

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Redacción Deportes, 29 may (EFE).- El golfista inglés Andrew Johnston asaltó el liderato del Abierto de Austria, del DP World Tour, tras finalizar la segunda ronda disputada este viernes con un total de once bajo par, lo que lo deja con un golpe de ventaja sobre el japonés Kota Kanejo, el escocés Calum Hill y el español Cabrera Bello, empatados en segunda posición.

Por EFE

Johnston protagonizó la actuación más destacada de la jornada al conseguir acabar la ronda con 62 golpes, ocho bajo el par, con ocho ‘birdies’ y sin ‘bogeys’, lo que le catapultó a la primera plaza con un global de -11.

Por detrás, y empatados con diez bajo par, figuran el japonés Kota Kanejo, que acabó la segunda ronda con 65 golpes, el escocés Calum Hill, que firmó otros 65, y el español Cabrera Bello, que hizo 66.

El chino Yanhan Zhou, líder del jueves, se vio relegado a la quinta posición del torneo, que se disputa en la localidad alpina de Kitzbuhel, donde permanece empatado tras un mal arranque.

El joven asiático de 18 años, promesa de su país, firmó dos ‘bogeys’ en los hoyos dos y tres y no encontró el primer ‘birdie’ hasta el nueve, igualando el par del campo para cerrar una discreta ronda y mantener el global de -8 cosechado en la primera jornada.