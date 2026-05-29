Nueva Zelanda, rival imbatible en la primera jornada de las Series Mundiales

El estadio José Zorrilla fue testigo de este dominio de los oceánicos, que se impusieron a Argentina (26-17) y Brasil (40-12), en el caso de las Black Ferns Seven, y a Uruguay (40-0) y Alemania (33-12), en el caso del combinado masculino.

En féminas, Australia tampoco falló, con sendas contundentes victorias ante Sudáfrica y Fiji, y Japón salió con fuerza, ganando sus dos choques ante Argentina y Brasil, con un gran juego.

En la categoría masculina, Sudáfrica, actual campeona, no falló en su inicio competitivo, tras superar en la fase de grupos a Gran Bretaña, aunque con bastante sufrimiento (17-12), y a Kenia (14-0).

Los aficionados al rugby pudieron disfrutar no solo de un gran espectáculo deportivo, ya que se vieron encuentros de preciosa factura, sino también del estupendo ambiente festivo que rodeaba al estadio, con comida, bebida y música.

En la jornada de este viernes se notó que era día laborable para la mayoría y había mucho más visitante de fuera de España, sobre todo argentinos, pero también tuvieron protagonismo los kenianos y los uruguayos.

El sábado se espera mayor afluencia de público local, no solo para ver la evolución del equipo masculino español en las Series Mundiales, sino también para acudir al concierto de "Taburete", plato fuerte de la organización del evento.