El japonés Anraku se confirma como el indiscutible 'rey' de la modalidad de bloque

Un triunfo que por momentos pareció que podía arrebatar al japonés, vigente campeón del mundo y plata en los Juegos Olímpicos de París, el estadounidense Colin Duffy, que llegó al último bloque por delante del japonés en la clasificación.

Circunstancia que pareció agudizar todavía más el carácter competitivo del escalador nipón, ganador de las tres últimas ediciones de la Copa del Mundo de bloque, que hizo 'top' en la primera en el bloque final.

Veinticinco puntos que permitieron a Sorato Anraku auparse a la primera plaza provisional con una ventaja de 24,6 sobre Duffy, al que le valía con lograr resolver el bloque final en un máximo de cinco intentos para alzarse con la victoria final en el rocódromo de Alcobendas.

Pero ni a la primera ni a la segunda ni a ninguna el estadounidense, superado por la presión, logró hacer zona en el cuarto y último bloque, lo que otorgó el triunfo a Anraku.

Completó el podio el francés Samuel Richard, que se colgó la medalla de bronce con un total de 54,4 puntos, veinte unidades menos que Colion Duffy, plata con 74,7, y cuarenta y cinco menos que Sorato Anraku, que alzó con el la presea de oro con 99,3.