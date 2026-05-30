Ponerse en forma bajo el Arco del Triunfo: un fin de semana para hacer deporte a lo grande

La iniciativa, llamada 'Monumentos en (Plena) Forma', es la segunda edición del proyecto del gestor patrimonial francés, que dirige un centenar de complejos por todo el país, como el Arco del Triunfo de París o la Abadía del Monte Saint-Michel.

En total, proponen 60 actividades distintas en 34 monumentos de toda Francia, con deportes tan variados como la esgrima, la danza, la petanca o el yoga; una de las modalidades más presentes en el programa.

La directora adjunta de su departamento de públicos, Sophie Arphan, explicó en declaraciones a EFE que la iniciativa nació a raíz de los Juegos Olímpicos de París de 2024, tras constatar que mucha gente ya practicaba "actividades relacionadas con el bienestar" en el entorno de los monumentos.

"Pensamos que, al fin y al cabo, se trataban de iniciativas que nos permitían llegar a personas que no necesariamente visitan nuestros monumentos. Por eso quisimos organizarlas nosotros mismos", afirmó.

El resultado es un proyecto que revalida, en palabras de sus organizadores, el "éxito" de la primera edición, con propuestas como una introducción a la esgrima en el Castillo de Salses (sur), a escasos kilómetros de la frontera española, o una iniciación a la petanca en el Castillo de If de Marsella, dirigida por el mundialista Marco Foyot.

En lo que respecta a París, el Arco del Triunfo acogerá un taller con el que "descubrir" sus espacios "mediante danza intuitiva y escritura sensorial", mientras que el palacio de la Conciergerie, residencia medieval de los reyes de Francia, acogerá sesiones de esgrima bajo la dirección de Patrick Groc, medallista olímpico de Los Ángeles 1984.

Arphan consideró que, con la iniciativa, los espacios culturales atraerán a quienes practiquen deporte y, al mismo tiempo, se podrá cooperar con entidades locales, como "el club de fútbol que esté al lado de un monumento" y "vaya a hacer una demostración" de su juego durante el sábado y el domingo.

La propuesta de 'Monumentos en (Plena) Forma' coincide con una ola de calor histórica que ha superado todos los registros y producido múltiples decesos en Europa: un episodio canicular que amenaza con la cancelación de eventos al aire libre de toda clase.

Una de las propuestas planteadas en el evento, una carrera al aire libre prevista en Vincennes (afueras de París) plantea un recorrido de cinco kilómetros alrededor del castillo de esta localidad para este sábado a las 10:00 horas.

Cabe destacar que, en el caso de Francia, se han batido más de 700 récords de temperatura para un mes de mayo.

"Estamos atentos a las indicaciones que nos den las distintas prefecturas para no correr ningún riesgo, pero por el momento no hay ninguna cancelación anunciada", explicó Arphan.

La encargada dijo esperar que la temperatura "pueda seguir siendo soportable" a las horas del recorrido, puesto que se espera una bajada de unos pocos grados para este sábado y, de cara al domingo, un regreso progresivo a las temperaturas habituales.

"En todo caso podemos encontrar algo que hacer, ya sea a la sombra o en el interior del monumento", apuntó como alternativa.