Domingo, 31 de mayo 2026

París. El alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, se enfrenta este domingo al neerlandés Jesper de Jong, repescado de la previa, en los octavos de final de Roland Garros, fase en la que el joven tenista brasileño Joao Fonseca, verdugo del serbio Novak Djokovic, se ve las caras con el danés Casper Ruud, dos veces finalista en París. Información de Luis Miguel Pascual.

En la misma ronda del cuadro femenino, la número uno mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se cruza con la japonesa Naomi Osaka, mientras que la polaca Iga Swiatek, tercera favorita, se enfrenta a la ucraniana Marta Kostyuk. Información de Luis Miguel Pascual.

Mugello (Italia). El italiano Marco Bezzecchi, en MotoGP; y los españols Manuel González, en Moto2; y David Almansa, en Moto3, arrancan este domingo desde el primer puesto sus respectivas categorías en el Gran Premio de Italia, séptima prueba de los Mundiales de velocodad y que se disputa en el circuito de Mugello.

- Acaba el Rally de Japón, séptima prueba del Mundial de rallys. Seis tramos, el último a las 05.15 GMT.

- IndyCar Series. 8ª prueba: Chevrolet Detroit Grand Prix, en el circuito urbano de Detroit, Michigan (EE.UU.).

- Acaba el Giro de Italia (FOTO). 21ª y última etapa. Roma-Roma (131 kms).

- Amistosos: Japón-Islandia, en Tokio (10.25 GMT); Suiza-Jordania, en St. Gallen (13.00); Cabo Verde-Serbia, en Lisboa (13.30); Alemania-Finlandia, en Maguncia (18.45); Estados Unidos-Senegal, en Charlotte (19.30); y Brasil-Panamá, en Río de Janeiro (Maracaná) (21.30).

- LIV Golf. Acaba el torneo de Corea del Sur, en Busan.

- DP World Tour. Termina el Abierto de Austria, en Kitzbühel.

- PGA Tour. Charles Schwab Challenge, en Fort Worth (Texas) (hasta 31).

- Gran Premio de Italia, 7ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Mugello. Moto3 a las 09.00 GMT, Moto2 a las 10.15 y MotoGP a las 12.00. (FOTO)

- Mundial de Superbike. 6ª cita, en el Motorland Aragón, en Alcañiz (Teruel). Segunda carrera (13.30 GMT).

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7). Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO)

. Pista Suzanne-Lenglen (desde las 09:00 GMT): Sorana Cirstea (ROU/18)-Xiyu Wang (CHN), Rafa Jódar (ESP/27)-Pablo Carreño (ESP), Mirra Andreeva (RUS/8)-Jil Teichmann (SUI) y Jakub Mensik (CZE/26)-Andrey Rublev (RUS/11).

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Redacción EFE Deportes