Niemann vence en el desempate de Busan y logra su primer triunfo del año

Niemann y Gooch arrancaron la jornada empatados en cabeza con -9 y por tanto emparejados en su partido junto al zimbauense Scott Vincent, quien acumulaba un impacto más que ellos. Esa paridad la rompió el estadounidense con un birdie en el primer hoyo si bien el chileno fue capaz de equilibrar todo y ambos sumaban cuatro cada uno en los ocho primeros.

Fue ahí cuando Gooch cometió su primer fallo, con un bogey en el noveno que replicó su rival en el undécimo. Uno más tarde volvió a dejarse un golpe por el camino el norteamericano, pero corrigió con un birdie en el par tres del dieciséis. Igualados en la salida del definitivo Niemann tuvo su primera gran oportunidad de ganar, con un putt para birdie que se quedó a escasos centímetros de entrar, obligando al desempate.

Ahí sí, logró su objetivo, colocando la bola en excelente posición con su segundo golpe y poniendo la guinda con el tercero mientras su rival se tenía que conformar con el par después de acariciar también el birdie por medio de un putt ejecutado desde larga distancia que estuvo muy cerca de embocar.

De esta manera Niemann, capitán del equipo Torque y que el año pasado ganó en cinco ocasiones, sigue ampliando su palmarés en el circuito con su octavo título en general, el cual le reportará cuatro millones de dólares. Pese a ello queda aún lejos de los puestos altos de la general que lidera Jon Rahm.

Este, junto a David Puig, fue el mejor español al acabar ambos con cuatro golpes bajo el par del campo, igualados en el puesto decimosexto con el australiano Cameron Smith y el inglés Ian Poulter. Además Sergio García concluyó con -1, Josele Ballester en el par y Luis Masaveu con +1.

Por equipos la victoria fue para el Crushers SC (-23) capitaneado por Bryson DeChambeau con la compañía del australiano Travis Smyth, del estadounidense Charles Howell III y del indio Anirban Lahiri. Segundo tras ellos fue el OKGC (-20) de Gooch y sus compatriotas Jason Kokrak y Harold Varner y tercero el Ripper GC (-15) Smith y los también australianos Lucas Herbert y Marc Leishman.