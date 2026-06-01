El Gobierno federal cancela las clases en Ciudad de México el día inaugural del Mundial

Así lo informó este lunes la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, en una conferencia de prensa a diez días de que arranque la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

"Informarles que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior", indicó la mandataria capitalina.

Según explicó, esa suspensión de las clases solo afectaría el día 11 de junio.

Luego de que el mes pasado se desatará una polémica por un posible ajuste en el calendario escolar en México por el Mundial de 2026 y las altas temperaturas, propuesta que fue desechada por la SEP.

Asimismo, Brugada avanzó que otras instituciones de la capital mexicana también suspenderán sus labores en esta fecha, aunque no especificó cuáles.

En este sentido, la alcaldesa recordó que las autoridades hicieron una convocatoria pública para que los empresarios puedan utilizar "otro tipo de formas" de trabajar durante la fecha inaugural del torneo deportivo.

La capital mexicana es una de las sedes de la Copa del Mundo del país norteamericano junto a Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte), y albergará un total de cinco partidos.

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estado Azteca), donde el país enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural.