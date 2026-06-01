Los Angeles Rams adquieren a Myles Garrett, Jugador Defensivo del Año, en traspaso

Los Browns recibirán además una primera selección del 'draft' en 2027, según informó la liga de fútbol americano.

Los Rams incorporan a un jugador que realizó 23 'sacks' durante la pasada temporada regular, récord histórico de la competición, lo que le valió a Garret su segundo galardón como mejor jugador defensivo del año.

El ala defensiva de 30 años sumó a su brillante temporada 60 placajes, aunque los Browns acabaron como el peor equipo de la AFC Norte con un balance de 5 victorias y 12 derrotas.

El equipo angelino terminó segundo en la NFC Oeste con 12 victorias y 5 derrotas, sustentado por el mejor ataque de la liga.

En la postemporada cayeron en la final de la NFC, paso previo al 'Super Bowl', por 27-31 ante los Seattle Seahawks, en un partido que evidenció las carencias defensivas que intentará cubrir la llegada de Garrett.

En el extremo opuesto, Verse ha disputado dos campañas en la NFL en las que ha registrado buenos números. En su primera temporada fue nombrado Novato Defensivo del Año.