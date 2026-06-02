El voleibol estrena en la Liga de Naciones un sistema remoto de videoarbitraje

El nuevo método hará completamente a distancia el sistema de revisión tecnológica que permite a los equipos o árbitros solicitar la repetición de una jugada controvertida para confirmar o corregir una decisión arbitral, lo que en voleibol se conoce como Video Challenge.

Los dos árbitros encargados del videoarbitraje y el operador que gestiona el sistema tecnológico en tiempo real no estarán en el pabellón donde se juegue cada partido, sino en un centro de operaciones centralizado y apoyarán a los árbitros del partido de forma remota.

Para la FIVB, el nuevo formato del Video Challenge System (VCS) “representa un avance significativo en la evolución de las operaciones y la organización de eventos de voleibol internacional” sin afectar a la calidad del arbitraje, informa en un comunicado.

También aportará beneficios desde el punto de vista de la sostenibilidad, con una reducción de las emisiones de los desplazamientos en avión de más del 51 por ciento respecto al modelo anterior, según la FIVB.

La idea es que la VNL ejerza como competición piloto para evaluar el nuevo sistema de videoarbitraje e implementarlo en el futuro en otras competiciones.

La Liga de Naciones es la principal competición de selecciones de voleibol al margen de los Juegos Olímpicos y los Mundiales.

El torneo, de carácter anual y que hasta 2018 se denominó Liga Mundial, comienza este miércoles en categoría femenina y el próximo día 10, en la masculina, con Italia y Polonia, respectivamente, como defensores del título.

Participan las mejores 18 selecciones de acuerdo con el 'ranking' mundial de la FIVB y después de doce partidos por equipo en diferentes ciudades del mundo, los ocho mejores accederán a la fase final que se celebrará en China, en Macao, en el torneo femenino, y en Ningbo, en el masculino a finales de julio.

En mujeres, Ucrania participará por primera vez en la competición, donde también estará presente en el torneo masculino.