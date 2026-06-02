Rahm se congratula por atravesar un “buen año” y por “jugar muy bien”

Rahm, que llega a la cita andaluza al frente del equipo Legión XIII, manifestó en una rueda de prensa que ser "agresivo" es una estrategia que no suele "funcionar" en el recorrido de este campo situado en el término municipal de San Roque, donde el año pasado fue segundo.

El jugador vasco explicó que, en su opinión, cada hoyo marca dónde debe colocarse la bola y la presencia de viento complica aún más la toma de decisiones, por lo que será fundamental mostrarse "certero" desde el tee hasta el green.

Rahm reconoció que Valderrama es un recorrido "muy difícil", en el que resulta complicado sentirse "cómodo", ya que pone a prueba al jugador en "cada golpe" y obliga a adaptarse continuamente a los cambios de viento y condiciones.

Además, el español recordó que en este escenario le ha ido "o muy bien o muy mal" a lo largo de su carrera, aunque no ocultó la ilusión que le produce competir por el título.

Rahm, después de haber ganado en otros campos españoles, señaló que incorporarse a la nómina de vencedores en Valderrama sería algo "muy especial", dada la relevancia histórica y deportiva que tiene este campo dentro del golf.

El jugador de Barrika también destacó las sensaciones obtenidas en el último Campeonato de la PGA, una competición que le sirvió para ver avances en distintos aspectos de su juego, algo que le proporcionó una "confirmación" de que algunos cambios realizados "funcionaron bien" y aseguró que se sintió "muy cómodo" en un recorrido que calificó como especialmente exigente.

Rahm destacó también el "hambre" que ofrece el crecimiento internacional del LIV Golf en algunos países y valoró la presencia de equipos nacionales, “si hay un equipo nacional, el público lo seguirá”, precisó.

El capitán de Legión XIII restó importancia a la posibilidad de convertirse en propietario de la franquicia en la que compite y afirmó que "zapatero a tus zapatos", para admitir que no tiene "ni idea" de cómo atraer inversores.

Aunque reconoció que nunca se lo había planteado, Rahm dejó abierta la puerta a estudiar el asunto en el futuro si fuera necesario tomar "decisiones drásticas".