La alemana Heike Groesswang nueva presidenta de la IBSF; Ander Mirambell segundo en votos

Secretaria general de la IBFS desde que fue designada en 2012, Heike Groesswang recibió la confianza del Congreso para ganar la presidencia en la primera ronda de las votaciones, con 27 votos de 45 posibles, en sustitución del italiano Ivo Ferriani que ocupó el cargo entre 2010 y 2026.

Ander Mirambell, cuatro veces olímpico y vicepresidente deportivo de la IBSF desde 2022, que fue el segundo más respaldado con diez votos, seguido del jamaicano Nelson Christian Stokes, miembro del Comité de Auditoría y presidente de la federación de bobsleigh y skeleton de su país, con cinco votos y el letón Martins Dambergs, vicepresidente asuntos legales desde 2018, que obtuvo tres.

La carrera de Groesswang se inició en marketing deportivo y en la gestión de atletas y de competiciones, antes de incorporarse a la IBSF como directora ejecutiva en 2010. Dos años después, durante la anterior presidencia de Ferriani, fue nombrada secretaria general.

Ha sido miembro de siete grupos de trabajo y comisiones del COI, así como de la Comisión de Diversidad e Igualdad de Género de la ASOIF (Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano) y del Consejo Fundador de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje), además de ejercer como secretaria general de la Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Invierno.

Con su elección, Groesswang, de 56 años, se convierte en la primera mujer que llega a la presidencia de la IBFS y en la sexta persona que ocupa el cargo, en el que permanecerá hasta 2030.