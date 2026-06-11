La primera línea brasileña María Grasielly, segundo refuerzo del Costa del Sol

Grasielly, de 25 años y 1.70 metros de estatura, es internacional con sus país y llega procedente del Replasa Beti-Onak, por lo que será su tercer club en la liga española, tras aterrizar en el KH-7 BM Granollers en 2022, aunque antes estuvo el Portugués de Recife de su país.

Tras una campaña en el conjunto catalán dio el salto al navarro, donde ha estado durante tres temporadas y con el que fue subcampeona de la Copa de la Reina y debutó en la EHF Copa Europea.

La jugadora ha conseguido más de trescientos goles en poco más de un centenar de partidos en toda esta trayectoria en España y puede desenvolverse como central y lateral izquierdo.

"Tengo las mejores sensaciones, estoy bastante contenta e ilusionada por formar parte de este proyecto", dijo María Grasielly en declaraciones facilitadas por el club, en las que destacó que el conjunto malagueño "es un equipo que está siempre peleando por estar arriba, tiene un historial muy sólido en la categoría y transmite confianza".

"Espero consolidar mi experiencia y asumir nuevos retos que me permitan seguir desarrollándome. Me hace ilusión aportar desde el primer día y colaborar para alcanzar los objetivos marcados. Quiero que sea una etapa de aprendizaje continuo, tengo muchas ganas", subrayó.

María Grasielly precisó puede "aportar lanzamiento exterior, uno contra uno y juego con pivote y exteriores" y que es "una persona comprometida con el equipo y dispuesta" a aprender y adaptarse para tener el mejor resultado posible.