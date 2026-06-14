El casi centenario San Antonio celebra su aniversario con la gran familia del club

El club San Antonio de Asunción, situado en las calles Dr. Paiva y Comandante Gamarra, estuvo cumpliendo 99 años el pasado 9 de los corrientes, y sus allegados brindaron por la fecha, rumbo al centenario, en una cena que contó con un ambiente familiar.

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Sus orgullosos consocios mencionan que su fundación tuvo como objetivo principal ofrecer a la comunidad del barrio un espacio social y competitivo para el desarrollo de varias disciplinas tradicionales de nuestro país.

La historia de la entidad cuenta que un grupo de vecinos, deportistas y entusiastas personas consolidaron el sueño de conformar una nucleación socio-deportiva, y el tiempo se encargó de dar satisfacciones a los visionarios fundadores.

El altruista club siempre ha brindado un espacio a los deportistas de distintas edades, abriendo los portones del predio principalmente para la práctica del fútbol de salón y bochas, conquistando cetros en ambas disciplinas y viendo emigrar de sus canchas a destacados salonistas que pasearon sus estampas inclusive en el campo internacional.

En cuanto a otras disciplinas, el “patrono de los enamorados” también se mostró en el vóleibol oficial en la rama femenina, además del atletismo y patinaje.

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Salud San Antonio!