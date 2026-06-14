Polideportivo
14 de junio de 2026 a la - 15:42

El casi centenario San Antonio celebra su aniversario con la gran familia del club

Caracterizados socios celebraron los 99 años del Club San Antonio de Asunción, bien identificado con el fútbol de salón.
Caracterizados socios celebraron los 99 años del Club San Antonio de Asunción, bien identificado con el fútbol de salón.

El Club San Antonio, del populoso barrio del mismo nombre de nuestra Capital, festejó sus 99 años de vida institucional (9 de junio de 1927). Socios, vecinos, dirigencia, jugadores e invitados especiales dieron el marco festivo al aniversario, reunidos en una cena de confraternidad.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El club San Antonio de Asunción, situado en las calles Dr. Paiva y Comandante Gamarra, estuvo cumpliendo 99 años el pasado 9 de los corrientes, y sus allegados brindaron por la fecha, rumbo al centenario, en una cena que contó con un ambiente familiar.

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Sus orgullosos consocios mencionan que su fundación tuvo como objetivo principal ofrecer a la comunidad del barrio un espacio social y competitivo para el desarrollo de varias disciplinas tradicionales de nuestro país.

La historia de la entidad cuenta que un grupo de vecinos, deportistas y entusiastas personas consolidaron el sueño de conformar una nucleación socio-deportiva, y el tiempo se encargó de dar satisfacciones a los visionarios fundadores.

El altruista club siempre ha brindado un espacio a los deportistas de distintas edades, abriendo los portones del predio principalmente para la práctica del fútbol de salón y bochas, conquistando cetros en ambas disciplinas y viendo emigrar de sus canchas a destacados salonistas que pasearon sus estampas inclusive en el campo internacional.

En cuanto a otras disciplinas, el “patrono de los enamorados” también se mostró en el vóleibol oficial en la rama femenina, además del atletismo y patinaje.

Salud San Antonio!