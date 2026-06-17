El venezolano Willner Rivas ocupará el lugar del cubano Osmany Juantorena en el Guaguas

El receptor venezolano, que se convierte en el quinto fichaje del vigente campeón de la Superliga, llega procedente del Narbonne francés para aportar "liderazgo, contundencia y experiencia", según ha informado el club en un comunicado.

Internacional con Venezuela y capitán de su selección desde el pasado año, Rivas ha desvelado que la operación se cerró hace apenas dos semanas, después de que ambas partes mostraran interés en unir sus caminos: "Sé que el Guaguas es un gran equipo, que pelea por muchos títulos y que siempre está entre los mejores”.

El venezolano llega para reforzar la recepción y el ataque del conjunto dirigido por Sergio Miguel Camarero, con la misión de "dar mi mejor versión y ayudar al equipo en todo lo que pueda”.

Rivas se ha definido como un jugador "agresivo, competitivo y siempre dispuesto a dar lo mejor de mí”, por lo que afronta esta nueva etapa con la intención de "seguir creciendo como jugador".

La nueva incorporación del Guaguas cuenta con una amplia trayectoria internacional que le ha llevado por países como Turquía, Italia, Francia, Suiza, o Argentina, entre otros.

Willner Rivas se convierte en el quinto fichaje del conjunto amarillo tras las llegadas de Paquillo Fernández, Miki Fornés, Xavier Folguera y Mikko Räsänen.

Por su parte, se han producido las salidas del cubano Osmany Juantorena, Hélder Spencer, Jean Pascal Diedhiou, Dobromir Dimitrov, Augusto Colito y Ezequiel Pérez, así como las renovaciones para la próxima campaña de Jorge Almansa, Unai Larrañaga y Elio Montesdeoca.

Asimismo, desde el club también informan de que Nico Bruno, Io De Amo, Martín Ramos, Walla Souza y Tomas Rousseaux mantienen en vigor su contrato con el Guaguas.