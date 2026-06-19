El chileno Niemann, sancionado con dos golpes en el Abierto de EE.UU. por lanzar el palo

Niemann tuvo una desafortunada primera jornada en el torneo que se celebra en Shinnecock Hills, en Long Island (Nueva YorK), y la cerró con +8, a catorce golpes del líder, el estadounidense Wyndham Clark.

En el hoyo seis, un par cuatro, falló de forma consecutiva dos tiros desde la salida que acabaron fueran de límites, por lo que tuvo que golpear un tercero desde el 'tee', lo que le llevó a enterrar todas sus opciones de victoria.

Fruto de la frustración, lanzó el palo, una acción que la organización del torneo estimó como falta grave de acuerdo a su código de conducta, según ha informado este viernes en un comunicado.

Niemann no pudo completar el primer recorrido ayer, jueves, debido a que el juego se suspendió por la falta de luz y lo hizo hoy para acabar con +8.