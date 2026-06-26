Massimo Calvelli, nuevo director general del Milan

Calvelli asumirá el cargo de forma oficial el próximo 1 de agosto de 2026, en sustitución de Giorgio Furlani, quien fue destituido junto a otros directivos y del entrenador Massimiliano Allegri, que será reemplazado por el portugués Rúben Amorim

La junta directiva del club "rossonero" destacó en un comunicado que la incorporación de Calvelli se alinea con la estrategia de crecimiento global de la entidad, buscando consolidar tanto los éxitos deportivos sobre el terreno de juego como la expansión comercial y financiera de la marca a nivel mundial.

"Guiar al club en una fase decisiva de su trayectoria deportiva, en un momento igualmente crucial para todo el fútbol italiano, es una responsabilidad que afronto con la máxima seriedad y con un profundo sentido de urgencia", señaló el nuevo directivo.

Calvelli agregó que su objetivo es claro: "Devolver al Milan a la cultura de victoria y de resultados, dentro y fuera del campo, a la altura de la historia que este club representa en el fútbol europeo y de sus más de 600 millones de aficionados en el mundo".

Antes de su llegada al Milan, Calvelli desempeñó cargos de alta responsabilidad ejecutiva en el sector del marketing deportivo, incluyendo una destacada etapa como director de operaciones de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) y puestos directivos globales en la multinacional Nike.

El propietario del fondo RedBird capital y dueño del Milan, el estadounidense Gerry Cardinale, aseveró que, desde que Calvelli se unió a RedBird hace un año, se destacó como "líder y promotor de un modelo organizativo capaz de valorar a las personas y fomentar una cultura de colaboración y profesionalidad".

"Durante el último año, Massimo ha demostrado saber interpretar con eficacia este papel, integrándose plenamente en la realidad del Milan. El mandato es claro: queremos jugar para ganar, en lugar de jugar para no perder, en todo lo que concierne al Milan, pero sobre todo en el campo", concluyó.