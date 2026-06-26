Paula Blasi, entre algodones, contra la experiencia en la carrera en ruta élite femenina

La joven corredora, de apenas 23 años, ya consiguió en 2025 ser tercera contra el crono y sexta en línea en los Nacionales. Esta temporada, después de hacerse con la Vuelta a España, la Amstel Gold Race, el Tour de los Pirineos, la Volta a Cataluña, un tercer puesto en la Flecha Valona y un quinto en la Lieja-Bastoña-Lieja, parecía llegar como la gran favorita.

Sin embargo, en la prueba contrarreloj, disputada el jueves, tuvo que conformarse con un cuarto puesto, fuera de las medallas. Ese resultado se relaciona con un accidente que sufrió el miércoles durante el reconocimiento de la ruta, según publicó la ciclista en sus redes sociales.

Una caída al tomar una curva a más 50 kilómetros por hora terminó con la del UAE obligada a visitar el hospital, donde pasó siete horas y por la que debió recibir cuatro puntos de sutura. Aun así, restó hierro al asunto al publicar también un vídeo de vuelta en la bicicleta, y demostró estar en condiciones de competir al no retirarse de la contrarreloj, aunque no rindiera al máximo.

Enfrente, si finalmente puede competir, Blasi tendrá competidoras de mucho nivel. Empezando por Sara Martín (Movistar), ganadora en 2025 y segunda en la crono de 2026, y Mireia Benito (AG Insurance - Soudal), recién coronada por cuarto año consecutivo campeona de España contrarreloj.

También está inscrita en la prueba la corredora del Laboral Kutxa Usoa Ostolaza, que no estuvo presente en la carrera contra el crono. La de Zarautz, tercera de España en 2025, viene de ganar el Gran Premio Ciudad de Eibar y ser cuarta en la Vuelta a España, séptima en la Itzulia y tercera en la Vuelta a Burgos.

Martín, de 27 años, Benito, de 29, y Ostolaza, de 28, representan una generación intermedia entre la de Blasi y la de otra leyenda del ciclismo español como es Mavi García (UAE Team ADQ). La ganadora de una etapa en el último Tour de Francia y vigente subcampeona de España en ruta fue segunda en la general del Tour Down Under a comienzos de año y ha participado en la Vuelta y el Giro.

Además, las élite UCI no podrán quitarle el ojo de encima a las corredoras élite. La ciclista del Eneicat-Becall Sandra Alonso, que regresó en enero a la bicicleta después de ser madre, ya demostró en la crono que está a un gran nivel, quedando en tercera posición por delante de varias de las élite UCI.

Las carreras en ruta se articularán en torno a un circuito de 26,5 kilómetros con 445 metros de desnivel acumulado, que pasa por Sabiñánigo, Larrede y Sanegüe. El mayor desafío en ese tramo es la subida a Latas (3,3 kilómetros al 4,8 %). Las mujeres, sub-23 y élite al mismo tiempo, le darán cinco vueltas, para un total de 129,7 kilómetros.