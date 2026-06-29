Caja Rural Seguro RGA anuncia su 'ocho' para el Tour con Fernando Gaviria como referente

Para vivir la ilusión de participar en el Tour, los elegidos son Abel Balderstone, Fernando Gaviria, Sebastian Berwick, Alex, Molenaar, Jpel Nicolau, Stefano Oldani, Jakub Otruba y José Félix Parra.

Para José Miguel Martínez, director deportivo del Caja Rural, el Tour representa un orgullo y una oportunidad para devolver la confianza mostrada por la organización.

"Estamos muy ilusionados ante esta gran oportunidad para el equipo. Participar en el Tour de Francia supone un orgullo enorme y queremos corresponder a la confianza que ASO ha depositado en nosotros dando el máximo en cada etapa y siendo fieles a nuestro estilo de correr", indicó en declaraciones difundidas por el equipo.

Martínez explica que "la selección del ocho definitivo ha sido probablemente la más difícil" que ha tenido que afrontar.

"El nivel que ha mostrado el equipo durante toda la temporada ha sido enorme y somos conscientes de que se quedan fuera ciclistas que, por rendimiento y calidad, también habrían merecido estar en esta salida. Eso dice mucho del grupo que hemos construido", aseveró.

"Llevamos un grupo muy equilibrado, con escaladores para poder brillar en la alta montaña y, al mismo tiempo, un bloque sólido para poder ser protagonistas en escapadas llanas y de media montaña. Además afrontamos con la máxima ilusión las llegadas al esprint con nuestro velocista Fernando Gaviria", dijo.

El hecho de estar en la salida de Barcelona representa para 'Josemi' Martínez "el trabajo, el esfuerzo y la constancia de muchos años. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y todo el equipo afronta este Tour con una enorme ilusión y motivación. Queremos disfrutar de esta oportunidad única, competir con ambición y demostrar, en la mejor carrera del mundo, el nivel y la identidad de este equipo", concluyó.