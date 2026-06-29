El maillot de Movistar rendirá homenaje a Barcelona, Gaudí y la Sagrada Familia

"Una salida icónica que servirá para llevar la carrera más importante del mundo a las calles de una ciudad reconocida internacionalmente por su arquitectura, su cultura y su capacidad para inspirar a todo el que pasea por ella", según expresa el equipo en un comunicado.

El maillot especial con el que competirá Movistar en el Tour de Francia, una nueva piel que rinde homenaje a Barcelona y a dos de sus símbolos más universales: Antoni Gaudí y la Sagrada Familia, en el año en el que se conmemora el centenario de la muerte de Gaudí, cuya obra sigue representando la creatividad, la innovación y la búsqueda de la excelencia.

Valores, dice la nota, "que también forman parte del ADN del equipo con más historia del pelotón internacional. Los elementos gráficos del maillot se inspiran en las formas, texturas y geometrías presentes en la Sagrada Familia, un icono reconocido en todo el mundo y una de las grandes señas de identidad de la capital catalana".

El resultado es una equipación que conecta deporte, cultura y territorio en una de las ediciones del Tour de Francia más especiales para el ciclismo español.

Para Movistar Team, único equipo español del UCI WorldTour, tomar la salida del Tour desde la ciudad española "supone un momento especialmente significativo".

El maillot quiere reflejar la unión entre la ciudad que acoge la 'Grand Départ' y el equipo que representa al ciclismo español en la máxima categoría.

"Nuestro reto era convertir un icono arquitectónico en un lenguaje gráfico que funcionara sobre un maillot en movimiento. Trabajamos con la luz, las transparencias y las geometrías inspiradas en la Sagrada Familia para crear una trama que revela nuevos matices según cambia la perspectiva", explica el comunicado.

El resultado de todo "es un diseño que rinde homenaje a Barcelona sin renunciar a la identidad deportiva y al rendimiento que exige la competición", según Alberto García, cofundador de la compañía de ropa deportiva Gobik.