El seleccionador bosnio: "Nos gusta el papel de David contra Goliat ante EEUU"

"Llegamos aquí como un equipo al que pocos daban opciones. Queríamos lograr algo especial y lo hemos conseguido", señaló Barbarez en declaraciones al diario alemán Bild, en las que subrayó que cualquier resultado adicional en el torneo ya debe considerarse un 'bonus' para su equipo.

Bosnia, que disputa su segundo Mundial tras su debut en 2014, ha superado las expectativas al alcanzar la fase de eliminatorias, un logro ya considerado histórico para el combinado balcánico.

"Nos gusta el papel de David contra Goliat. Siempre nos ha ido bien así", añadió el técnico, exdelantero internacional que jugó en la Bundesliga alemana.

En la concentración bosnia han causado indignación algunos comentarios de figuras estadounidenses en los que menosprecian el nivel futbolístico de los balcánicos.

El exguardameta de la selección estadounidense Tim Howard sostuvo que Bosnia "haría mejor en no subir al avión rumbo a San Francisco", lo que provocó la respuesta del exportero bosnio Asmir Begović, quien ironizó: "Estamos temblando, Tim. Prepárate para la batalla en San Francisco".

El encuentro se disputará en Santa Clara (California) a las 02.00 hora local (00.00 GMT) de Bosnia del 2 de julio, horario que ha llevado a las autoridades bosnias a recomendar ajustes laborales para facilitar el seguimiento del partido, incluida la posibilidad de flexibilizar horarios y conceder libranzas.

Medidas similares se han adoptado en países vecinos como Croacia, donde las autoridades han autorizado la ampliación del horario de bares y restaurantes durante las noches de partido de la fase eliminatoria.