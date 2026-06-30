Las brasileñas Dos Reis y Rozo y la argentina Falconi dejan la Primera División española

El club ceutí ha anunciado en un comunicado que las tres jugadoras "han demostrado su profesionalidad y buen comportamiento desde que llegaron y han contribuido de manera excelente para lobrar la permanencia en la Liga Iberdrola".

La pívot Susana dos Reis (Embu das Artes, Sao Paulo, 1994) llegó al Ceuta procedente del Female Futsal de Chapecó (Brasil), además de haber defendido los colores de clubes como el Normanochka ruso -con el que ganó la Copa de Rusia y fue subcampeona de liga en 2023- o el Sao Paulo Fútbol Clube.

Esta temporada 2025-2026 firmó un total de 9 goles con el Ceuta.

Igualmente, el club ha anunciado la baja del ala brasileña Nathalia Rozo da Rocha, de 31 años, quien llegó al club ceutí procedente del Pescara Femminile (Italia), donde firmó una destacada campaña con 27 partidos disputados y 23 goles anotados.

Rozo desembarcó en España tras ser campeona de Italia (2018/19), Supercopa Italiana (2022) y campeona del Torneo Europeo de Clubes (2023).

Esta pasada campaña ha logrado 8 goles -uno de penalti- en la Primera División Iberdola.

Tampoco continuará la portera internacional argentina Tami Falconi, después de dos temporadas en el equipo ceutí, con el que logró el ascenso.

Tami Falconi (Mendoza, Argentina, 1997) llegó al Ceuta procedente del CD Leganés de la Primera División femenina y tras su paso por varios clubes de Italia durante tres años.