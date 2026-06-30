Marchand se retira de los Campeonatos de Francia por una lesión en el aductor

"Durante los terceros 50 metros de su serie, Léon sintió un dolor agudo en el aductor mayor de la pierna derecha. Aunque las pruebas iniciales -ecografía y resonancia magnética- no revelaron ninguna anomalía grave, se sospecha que pueda tratarse de una lesión", anunció la Federación Francesa de Natación a través de un comunicado.

Una circunstancia que llevó a Marchand, la gran referencia de la natación mundial, a renunciar a seguir compitiendo en los Campeonatos de Francia que se disputan en Saint-Étienne para tratarse de su dolencia.

"Con el fin de evitar que la lesión se agrave y de proteger su salud, Léon ha tomado la decisión, de acuerdo con su equipo técnico y médico, de no continuar en la competición. A partir de ahora, Léon será atendido en el INSEP -el Instituto Nacional del Deporte, la Experiencia y el Rendimiento- por el médico de la selección francesa para someterse a pruebas complementarias y seguimiento”, añadió el comunicado federativo.

De este modo, Léon Marchand tan sólo pudo competir en una de las seis pruebas en las que tenía previsto competir en los Nacionales, los 400 estilos, en la que el galo, plusmarquista universal de la distancia, se impuso con un tiempo de 4:04.56 minutos, la quinta mejor marca de todos los tiempos.

Un registro que aseguró la presencia de Marchand en la prueba larga de estilos de los Campeonatos de Europa que se disputarán el próximo mes de agosto en el Centro Olímpico Acuático de París.

No obstante, que explicó la Dirección Técnica de la Federación Francesa Léon Marchand podría ampliar su programa en la cita continental aunque no haya logrado la mínima en los Campeonatos de Francia, tal y como exigían los criterios de selección, "siempre que haya conseguido los tiempos requeridos durante el año".