El español García Parrondo, nuevo técnico del PSG de balonmano

En un comunicado, el PSG señaló que la futura llegada del técnico madrileño, de 46 años y que se ha comprometido hasta 2030, tendrá como meta "continuar con el desarrollo del equipo, consolidar su rendimiento al más alto nivel y acompañar las ambiciones nacionales y europeas del club en los próximos años".

García Parrondo ha entrenado al club macedonio RK Vardar (2018-2019), con el que ganó la Liga de Campeones de la EHF, trofeo que había conseguido en su época de jugador en el Ciudad Real en dos ocasiones (2008 y 2009).

También ha dirigido desde el banquillo a la selección de Egipto, entre 2019 y 2023, con la que se adjudicó dos Campeonatos de África de Naciones en 2020 y 2022, además de un cuarto puesto en los JJOO de Tokio; y al equipo alemán MT Melsungen (2021-2026), con el que ganó este mismo 2026 el título de la Liga Europea de la EHF.

"Es un club clave del balonmano europeo, reconocido por su ambición, su nivel de exigencia y su fuerte identidad. Es una inmensa responsabilidad, pero también un desafío que acepto con mucho entusiasmo", declaró García Parrondo, en la nota difundida por el club parisino.