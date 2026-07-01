El Nápoles celebra su centenario con el regreso del primer símbolo del club

El proyecto, presentado por el club partenopeo bajo el lema "Pe’ cient’anne" (por cien años), toma como referencia simbólica de fundación el 1 de agosto de 1926, fecha fijada por la memoria colectiva napolitana, aunque los orígenes del fútbol en Nápoles se remontan a finales del siglo XIX.

El club recordó en un comunicado la evolución histórica que llevó desde el Naples Cricket & Foot-Ball Club (1906) y la Unione Sportiva Internazionale Napoli (1911), hasta la fusión que dio lugar al Foot-Ball Club Internazionale-Naples en 1922, y, posteriormente, a la Associazione Calcio Napoli en 1926, denominación que en 1964 derivó en la actual estructura deportiva.

Entre las principales iniciativas para festejar esta marcada fecha destaca la recuperación del 'Corsiero del Sole', un símbolo histórico y mitológico ligado a la ciudad de Nápoles que representa un corcel rampante y que volverá a integrarse en la identidad visual del club durante la próxima temporada.

El calendario de conmemoración arrancará el 6 de julio con la presentación de la primera equipación de la temporada 2026-27, mientras que la campaña de abonos se abrirá el 10 de julio.

El próximo 1 de agosto se celebrará un gran evento en el centro de Nápoles con la participación de aficionados y leyendas vinculadas a la historia del club, en una jornada que marcará el inicio oficial de las celebraciones.

El programa también incluirá dos eventos internacionales dirigidos a la diáspora napolitana y a los seguidores del club en todo el mundo, así como el estreno en otoño de una película que recorrerá la historia del la entidad desde sus orígenes hasta la actualidad.