Filtran los chats de Bastoni que Fiscalía investiga por presunta prostitución de menores

Según adelantaron los principales medios italianos, las conversaciones, extraídas del móvil del investigado Alessio Salomone, colaborador de la presunta red que explotaba la prostitución "Ma.De", investigada desde el pasado mes de abril, muestran la organización de una cena en 2020 en la que participó una joven que en ese momento tenía 17 años y ocho meses.

Según las filtraciones de las actas judiciales adelantadas por el diario 'la Repubblica', el defensa interista preguntó a Salomone sobre la logística del encuentro: "¿Pero ahí hay sitios para esconderse?", a lo que el intermediario respondió: "Algo nos inventamos, como mucho la llevas a casa".

El sumario recoge también un mensaje posterior de la menor a Salamone confirmando que dormía en el domicilio del jugador.

El abogado del futbolista, Salvatore Scuto, descartó este miércoles "de manera categórica" que Bastoni "haya tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, y mucho menos con una menor de edad".

La joven ya fue interrogada por las autoridades en calidad de testigo y, según trascendió de sus declaraciones, habría restado importancia a los hechos.

La pesquisa se enmarca en una investigación más amplia contra "Ma.De", una supuesta agencia de 'escorts' con sede en Cinisello Balsamo (Milán) que, según la Fiscalía, organizaba fiestas "todo incluido" para clientes vip, principalmente futbolistas, y por la que cuatro personas fueron detenidas.

El negocio principal de la organización consistía en organizar fiestas exclusivas para celebridades en locales de moda de Milán que incluían cenas, discotecas y pernoctaciones en hoteles donde presuntamente se facilitaba el consumo de gas de la risa.

Dentro de la misma operación, la Guardia di Finanza (policía financiera italiana) citó a declarar en calidad de testigos a otros tres futbolistas: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi, aunque hasta el momento ninguno de ellos se encuentra bajo investigación.