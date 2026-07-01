Miércoles, 1 de julio de 2026

- BÉLGICA-SENEGAL. Ni Bélgica ni Senegal figuran entre los favoritos, no es su exigencia ni su presión, mientras uno anhela tiempos mejores, otra aún reivindica la legalidad de su triunfo en la final de la Copa África y ambas se enfrentan en Seattle para aprovechar una ocasión evidente para llevar su ambición más allá en el torneo.

ESTADOS UNIDOS-BOSNIA Y HERZEGOVINA. La selección de Bosnia y Herzegovina medirá este miércoles en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) el hambre de la anfitriona, Estados Unidos, que avanzó a la fase de eliminación directa como líder del grupo D y que cuenta con el apoyo de un país que sueña en grande.

. Además, previas de los partidos del jueves: España-Austria, Portugal-Croacia y Suiza-Argelia, y actualidad del resto de selecciones.

- Los Ángeles (EE.UU.). La selección española, ya en Los Ángeles, ultima su puesta a punto para los dieciseisavos de final contra Austria, con las bajas por lesión de Yeremy Pino y Nico Williams y la posible vuelta de Víctor Muñoz. Luis de la Fuente, el seleccionador español, comparece ante los medios en la víspera del encuentro. Por Óscar Maya

- Viena. La imagen es seductora: un futbolista elegante que desafió con el balón al régimen más brutal de su tiempo. Pero la historia real del austríaco Matthias Sindelar, el 'Mozart del fútbol', el héroe de la gambeta, dista mucho de su persistente leyenda de resistencia al nazismo. Por Luis Lidón.

- Los Ángeles (EE.UU.). Construido en los peores meses de la pandemia de Covid y considerado una obra maestra de la ingeniería moderna, las selecciones de España y Austria jugarán este jueves en el recinto deportivo más caro del mundo, un escenario vanguardista que promete una experiencia más allá del fútbol. Por Mikaela Viqueira

- Redacción deportes. No hay otra competición igual como el Mundial para Kylian Mbappé, goleador más que nunca con la selección francesa en el escenario más grande de todos, con 18 goles en 18 encuentros en este torneo, en su propósito de hacer aún más historia con ‘Les Bleus’, el rival hoy por hoy a batir en e Mundial.Por Iñaki Dufour

- Miami (EE.UU). El partido de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia solo trae buenos augurios para la selección lusa, que observa en el cuadro balcánico a su talismán, puesto que nunca ha perdido un encuentro oficial contra ellos y los dejó por el camino en dos de los tres títulos de su historia. Por Hugo Barcia

- East Rutherford (EE.UU.). El duelo entre Brasil y Noruega pondrá frente a frente a dos de los mejores jugadores del Mundial 2026: Vinícius contra Haaland, ambos a la caza de Messi y Mbappé por el premio de máximo anotador. Por Carlos Meneses.

- Dallas (EE.UU.). El martes en Arlington, Erling Haaland no cometió faltas, ni las sufrió, ni cayó nunca en fuera de juego. Números extraños para un delantero. Y, sin embargo, dio la victoria a su selección. Un toque, un gol. Brasil está advertido. Por Óscar González.

- Nueva York (EE.UU.). El mirador del Empire State Building de Nueva York ha transformado sus instalaciones en el epicentro del fútbol internacional con la inauguración de una exposición que reúne una colección de camisetas históricas de los mundiales.

- Dallas (EE.UU.). El 'gol de oro' fue la fórmula que inventó la FIFA para tratar de reactivar el juego ofensivo en las prórrogas. Ideado como una 'muerte súbita', clasificaba de forma automática al equipo que marcaba primero en ese tiempo añadido.

- Londres. E italiano Jannik Sinner, mejor tenista del mundo y vigente campeón del torneo, y el serbio Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, aspiran a seguir avanzando en el prestigioso torneo británico, tras las complicaciones en sus respectivos debuts. Por Javier Peña

- Londres. En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, primera raqueta del mundo, se enfrentará a la estadounidense McCartney Kesller. Por Javier Peña

- Barcelona. El director del Movistar, Eusebio Unzue, explica en una entrevista con EFE los objetivos de su equipo en el Tour número 44 de la formación Navarra, que son buscar la general con el belga Cian Uitjdebroeks y un triunfo de etapa en la carrera que comienza el próximo sábado, 4 de julio. Por Carlos de Torres

- Barcelona. Para José Miguel Fernández, director del Caja Rural, el debut del equipo en el Tour es ilusionante y un premio al trabajo prolongado con la cantera, al tiempo que explica a EFE que su objetivo es buscar protagonismo en las escapadas y un triunfo de etapa al esprint con el colombiano Fernando Gaviria. Por Carlos de Torres

Barcelona. El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, iniciará oficialmente su cuarto mandato al frente del club azulgrana s con el acto de toma de posesión del cargo en el Spotify Camp Nou.

- Rueda de prensa de presentación del equipo ciclista NSN para el Tour de Francia con la asistencia de su cofundador, Andrés Iniesta, y del director deportivo, Sam Bewley

- Entrevista de EFE con Eusebio Unzue, director del Movistar, quien habla de los objetivos de la escuadra española para el Tour número 44 de la formación Navarra...

- Entrevista de EFE con José Miguel Fernández, director del Caja Rural, equipo que debuta en el Tour con ilusión, un premio al trabajo prolongado con la cantera

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Dieciseisavos de final: Inglaterra-RD Congo, en Atlanta (16.00 GMT); Bélgica-Senegal, en Seattle (20.00 GMT); y Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina, en Santa Clara (00.00 GMT del jueves)

. Previas de los partidos España-Austria, Portugal-Croacia y Suiza-Argelia

- El héroe que no lo fue: Sindelar y el mito antifascista del Messi de los años 1930. (FOTO) (VÍDEO)

- Entrenamiento de la selección colombiana previa a su viaje a Kansas para medirse ante Ghana el viernes. (VÍDEO) (FOTO)

- Rueda de prensa de la selección de Portugal. (FOTO) (VíDEO)

- El héroe que no lo fue: Sindelar y el mito antifascista del Messi de los años 1930. (FOTO) (VÍDEO)

- Un coloso futurista, así es el estadio donde jugarán España y Austria en Los Ángeles

- El Empire State se une a la fiebre mundialista con una exposición de camisetas legendarias .-Nueva York.(FOTO) (VíDEO)

- El partido de dieciseisavos de final del Mundial entre Portugal y Croacia solo trae buenos augurios para la selección lusa. (FOTO)

- El duelo entre Brasil y Noruega pondrá frente a frente a dos de los mejores jugadores del Mundial 2026: Vinícius contra Haaland (FOTO)

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- España. El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, iniciará oficialmente su cuarto mandato al frente del club azulgrana este miércoles con el acto de toma de posesión del cargo.

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). Información de Javier Peña Atienza.

. Pista central (a partir de las 12.30 GMT): Jannik Sinner (ITA, 1)-Nuno Borges (POR), Barbora Krejcikova (CZE)-Mirra Andreeva (RUS, 5), Stefanos Tsitsipas (GRE)-Novak Djokovic (SRB, 7)

. Pista 1 (12.00): Aryna Sabalenka (BLR, 1)-McCartney Kessler (USA), Solana Sierra-Coco Gauff (USA, 7), Felix Auger-Aliassime (AUT, 3)-Dino Prizmic (CRO)

. Pista 2 (10.00): Anastasia Gasanova (RUS)-Naomi Osaka (JPN, 14), Dani Mérida (ESP)-Daniil Medvedev (RUS, 8), Jessica Pegula (USA, 4)-Sara Sorribes (ESP), Rafa Jódar (ESP, 23)-Pablo Carreño (ESP)

. Pista 3: Karolina Muchova (CZE, 10)-Shuai Zhang (CHN), Jesper de Jong (NED)-Joao Fonseca (BRA, 24), Belinda-Bencic (SUI, 11)-Wang Xinyu

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Redacción EFE Deportes