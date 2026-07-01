Uijtdebroeks, el líder que busca Movistar

"Apuntamos a acabar lo más arriba posible en la general, en la mente está el top-10. Es un objetivo muy ambicioso, es mi primer Tour y hay que ver como se desarrolla la carrera que es una gran aventura", dijo el corredor en Barcelona, donde este sábado comenzará la competición.

Joven y debutante en la carrera, el corredor no quiere que nada le despiste de ese objetivo, ni siquiera el maillot blanco, al que todavía puede aspirar, pero que considera difícil porque hay muchos otros corredores que persiguen cotas más altas en la general y que también pueden ganarlo.

"Hoy es día hay muchos jóvenes que pelean para acabar entre los mejores. A menudo, cuando tienes el amarillo tienes también el blanco. Buscarlo es una ambición en si misma", señaló el ciclista, que se planeta su primera participación en el Tour como "un aprendizaje".

"En los próximos años podremos luchar por la carrera. Si este año podemos estar entre los diez mejores, es un buen objetivo. Pero también lo es aprender para el futuro. Y perseguir el maillot blanco sería otra meta", comentó.

Su séptimo puesto en la Vuelta de Ródano-Alpes (antigua Dauphiné) le da confianza para afrontar el Tour: "Fue realmente importante. Es una carrera importante, pero también un buen entrenamiento. Para nosotros lo mejor fue que pudimos crear un grupo, que sufrió una gran progresión, hasta el último día cuando sobrevivimos con solo tres chicos. Nos mantuvimos increíblemente bien como grupo".

Tras esa carrera, Uijtdebroeks volvió a los Pirineos para proseguir su entrenamiento en altura, en Andorra donde tiene fijada su residencia.

Eso, junto al periodo de su vida que vivió en Girona, hace que este inicio en Cataluña sea para él importante en términos de afrontar con confianza el Tour.

"Siento un poco que este comienzo es en casa y eso siempre es agradable", comentó.

Colocarle lo más arriba posible en la general será el objetivo de todo el equipo, según afirmó su director, Eusebio Unzúe, que también señaló que tienen en el blanco alguna victoria de etapa, con el propio Uijtdebroeks o con otros corredores.

"La ambición es que aprenda, pero cuando lleguen los días clave, en montaña, donde se siente cómodo, puede consolidar el futuro que se le apunta", dijo Unzúe, que consideró muy positiva la adaptación del corredor a su nuevo equipo.

"Progresa adecuadamente. Ha llegado a un equipo que no habla en su idioma, con una naturaleza ibérica, pero tiene a su favor que es un equipo que por su cultura de estas últimas décadas estamos acostumbrados a trabajar para las generales, de una semana y de las grandes vueltas y eso es para él motivo de tranquilidad. Queremos ayudarle a progresar. Algún día pueda estar compitiendo con los mejores", dijo el director, que consideró que en el momento actual que atraviesa el ciclismo, "ganar la general son palabras mayores", pero prometió "tomárselo muy en serio" para lograr sus metas.