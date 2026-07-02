El receptor argentino Lucas Malaber renueva por el CV Melilla

El jugador bonaerense, de 24 años, afrontará así su segunda campaña en el voleibol español tras llegar a Melilla el pasado verano procedente de River Plate, donde fue incluido en el equipo ideal de la fase regular de la liga argentina.

Según destaca la dirección deportiva del club melillense, el jugador ha respondido plenamente a las expectativas "gracias a su equilibrio entre recepción y ataque, su intensidad competitiva y su capacidad para asumir responsabilidades en los momentos decisivos".

Además, considera que su amplio margen de progresión "convierte su continuidad en una apuesta estratégica para el futuro del proyecto".

Antes de dar el salto a Europa, Malaber desarrolló toda su carrera deportiva en River Plate, donde llegó a consolidarse en el primer equipo y fue internacional en las categorías inferiores de Argentina, con la que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 y logró la cuarta posición en el Campeonato del Mundo Sub-21 disputado ese mismo año en Italia.

La dirección deportiva del Club Voleibol Melilla subrayó que Lucas Malaber es "un jugador con muchísimo potencial", que durante su primera temporada "ha demostrado condiciones para seguir creciendo en la Superliga", además de valorar "su mentalidad, capacidad de trabajo y aprendizaje".

Por su parte, el receptor argentino expresó su satisfacción por continuar en Melilla y aseguró que desde su llegada se ha sentido "como en casa".

También afirmó que su primera experiencia en España le ha permitido crecer tanto deportiva como personalmente y afronta la nueva temporada "con mucha más confianza, ilusión y ganas de ayudar al equipo a luchar por los objetivos más importantes".