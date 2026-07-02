Evenepoel y Lipowitz, convivencia positiva

"Por supuesto que ambos queremos estar en el podio. Pero tanto si es él como si soy yo, creo que si trabajamos de forma positiva, slo podemos conseguir", dijo Evenepoel antes de la presentación de los equipos en la capital catalana.

El belga acaba de llegar al equipo Lidl, que ya contaba con el germano, un valor en alza que el año pasado dio la sorpresa al situarse en el tercer escalón del podio, tras el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard.

Tanto Evenepoel como Lipowitz consideraron difícil superar a esos dos ciclistas en la general final de París, pero no por ello renunciaron a intentarlo.

"Si hacemos nuestro mejor trabajo cada día tendríamos que estar satisfechos con el resultado. Tendremos que ver al final de las tres semanas si hemos cometido errores", consideró el alemán.

Además de acabar en el podio de París, el equipo se ha fijado cmo meta ganar la contrarreloj colectiva del próximo sábado en las calles de Barcelona, lo que les otorgaría el primer maillot amarillo.

"Y más adelante si cualquiera de nosotros puede ganar una etapa u otro de nuestros compañeros, sería también muy bueno para nosotros", agregó Evenepoel.