Movistar, acento colombiano

En esta ocasión será Einer Rubio quien defienda la enseña colombiana en el combinado español, siguiendo la estela de ilustres compatriotas que han vestido el maillot de Movistar, entre los que destaca Nairo Quintana, dos veces segundo y una tercero en la ronda gala, que este año, el de su despedida del ciclismo, no estará en la carrera.

"Creo que desde el 80 no ha habido un año en el que no haya habido un corredor colombiano en el equipo. En algunas ediciones hemos tenido tres, cuatro y hasta cinco. Culturalmente hay algo que nos ha unido con el ciclismo latinoamericano y, sobre todo con Colombia, que ha sido la pionera", señala Unzúe.

El director deportivo recuerda que con Quintana pelearon por la victoria final en 2013 y en 2015, y que el de Boyacá subió también al podio en 2016 para hacerse con la tercera plaza.

"Eso ha llevado al equipo a sentirse en algunos momentos hasta un poco colombiano", asegura el director deportivo de la entidad española, que no oculta lo especial que es para el ciclismo latinoamericano el Tour de Francia.

La salida de Barcelona este sábado será, además, un momento especial, algo que ya se vivió hace unos años cuando la carrera comenzó en Bilbao y en 1992, cuando lo hizo desde San Sebastián y donde por vez primera el español Miguel Indurain defendía su título.

Unzúe espera que la capital catalana mantenga el fervor popular de las citas anteriores y recuerda con especial cariño aquella de San Sebastián, donde señala que "nunca se había visto tanta gente".

"A nosotros esta carrera nos ha marcado mucho y creo que también lo ha hecho con el ciclismo latinoamericano", comentó el preparador, que recordó que también tuvieron en sus filas al ecuatoriano Richard Carapaz.

"En esa línea queremos seguir, con gente más joven, fresca, pero dispuestos a seguir dejando huella en el momento actual que vive el ciclismo", afirmó Unzúe, que acude con el belga Cian Uijtdebroeks, de 23 años, como líder, con la voluntad de acabar entre los diez mejores de la general.