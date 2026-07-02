Polideportivo
02 de julio de 2026 a la - 09:20

Santos-Oro y Liêm-Alekseenko, semifinales del Magistral de León

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León, 2 jul (EFE).- El enfrentamiento entre el excampeón de Europa de partidas rápidas Jaime Santos y el prodigio argentino de tan solo 12 años Faustino Oro abrirá este viernes la trigésimo novena edición del Magistral de ajedrez Ciudad de León, mientras que el sábado se disputará la segunda semifinal entre el vigente campeón del torneo decano en España, el vietnamita Lê Quang Liêm y el ruso-austríaco Kirill Alekseenko.

Por EFE

El sorteo, celebrado este jueves en el Club de Prensa del Diario de León, emparejó a las dos parejas en las que el jugador español partirá con blancas ante el bonaerense -ambos ya presentes en la edición del pasado año-, mientras que el defensor del título hará lo propio ante Alekseenko, que suplió a última hora a su compatriota Volodar Murzin al no poder solventar los problemas con su visado.

Precisamente el jugador de Vyborg disputará hoy en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) una veintena de partidas simultáneas ante jugadores llegados de diferentes puntos de España.