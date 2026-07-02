Santos-Oro y Liêm-Alekseenko, semifinales del Magistral de León

El sorteo, celebrado este jueves en el Club de Prensa del Diario de León, emparejó a las dos parejas en las que el jugador español partirá con blancas ante el bonaerense -ambos ya presentes en la edición del pasado año-, mientras que el defensor del título hará lo propio ante Alekseenko, que suplió a última hora a su compatriota Volodar Murzin al no poder solventar los problemas con su visado.

Precisamente el jugador de Vyborg disputará hoy en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) una veintena de partidas simultáneas ante jugadores llegados de diferentes puntos de España.