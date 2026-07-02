Tonali: "Hemos decidido cambiar, así que estamos listos para esta nueva aventura"

"Hemos decidido cambiar, así que estamos listos para esta nueva aventura", aseveró el jugador a los medios italianos desde el Aeropuerto de Milán-Linate, en medio de los rumores que lo sitúan como nuevo futbolista de los 'Spurs', un movimiento que, además, podría convertirlo en el traspaso más caro de la historia protagonizado por un italiano.

Tonali explicó que la posibilidad de regresar a Italia siempre fue "muy difícil": "Diría que en realidad nunca existió esa posibilidad. Habíamos hablado, pero la oportunidad de regresar nunca llegó de verdad", mantuvo.

Al ser preguntado por si su gran sueño sigue siendo volver al Milan, el futbolista declaró que siempre hablan de eso "en broma cada vez que surge el tema".

"Pero creo que si algún día se presenta la oportunidad, lo hablaremos seriamente", confesó.

El fichaje del centrocampista, una pieza clave tanto en el Newcastle como en la "Azzurra" y considerado desde hace años uno de los talentos más prometedores del fútbol transalpino, contaría con el respaldo del entrenador del Tottenham, el también italiano Roberto De Zerbi.

Tonali, nacido en Lodi (Lombardía, norte de Italia) en el 2000, comenzó su trayectoria en el Brescia, pasó después al Milan y en julio de 2023 fue fichado por el Newcastle, con contrato hasta 2028.

La operación, que según adelantó también el experto en fichajes Fabrizio Romano se estima en unos 100 millones de libras (unos 116 millones de euros al cambio actual), incluyendo ocho en variables, convertiría a Tonali en el jugador italiano más caro de la historia.