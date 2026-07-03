Carlos Verona: "Ayuso está en el camino de estar entre los favoritos"

"Juan Ayuso es muy joven y este rol de líder único no lo ha experimentado todavía. Está en un proceso de aprendizaje a más medio plazo, pero empezamos ya, y quizá pueda ser un buen año para que dé dos pasos de golpe en lugar de uno. La presión tampoco está ahí", explicó Verona.

El ciclista de San Lorenzo de El Escorial atendió este viernes a los medios de comunicación desde el hotel de concentración del equipo alemán, ubicado en Granollers, un día antes del inicio de la 'Grande Boucle', cuya salida oficial se celebrará este sábado en Barcelona con una contrarreloj por equipos.

Sobre la personalidad de Ayuso, que a sus 23 años es la principal baza del ciclismo español en la lucha por la general del Tour, Verona destacó que "gestiona muy bien la presión".

"Le gusta ganar, estar en el foco y sentir que puede hacerlo. Es alguien que se crece en estas situaciones y tengo ganas de vivir el primer Tour juntos con esa ambición. Ojalá nos vaya todo bien y podamos tener ese podio en París", agregó.

Con todo, el ciclista afincado en Andorra tiene muchas ganas de empezar a pedalear en una edición de la ronda francesa que califica de "especial", ya que las tres primeras etapas se disputarán en Cataluña, donde vivió hace unos años.

"Barcelona es mi segunda ciudad. Nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí antes de irme a Andorra. Muchos familiares y amigos están viviendo aquí y es muy especial", recordó Verona.

Con todo, se toma la ronda francesa con "esa tranquilidad" que da la experiencia y que le permite, según resaltó, ser "más fiable" encima de la bicicleta.

"Ese es mi punto de diferencia. Hay corredores que quizá tienen esa brillantez. En mi caso, creo que con la experiencia aporto ese punto de tranquilidad y consistencia que es importante en un equipo", comentó.

Y esa experiencia le ha permitido vivir la evolución que ha experimentado el ciclismo en los últimos años con la eclosión del esloveno Tadej Pogacar, que busca conquistar su quinto Tour, y del danés Jonas Vingegaard, bicampeón de la carrera francesa.

"Todo son ciclos. Por una parte es una faena compartir estos ciclos con ellos (Pogacar y Vingegaard), porque no dan lugar a mucho más, pero también hacen el mito del deporte más grande y eso ayuda a que el gran público se enganche a la carrera. Llevamos bastantes años de Pogacar y el cambio de ciclo no puede estar muy lejos, y eso es bueno para que lleguen nuevos equipos. Todo cambia", argumentó.

Pese a ello, Verona precisó que "no hay ningún argumento" para afirmar que el líder del UAE no sea el favorito para volver a ganar el Tour, ya que "está por encima del resto" de corredores.