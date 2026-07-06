Amorim: "No soy ingenuo, hay mucho por hacer, pero tienes que jugar para ganar"

"No puedes venir al Milan sin esa mentalidad. No soy ingenuo, sé que hay mucho por hacer, pero si eres entrenador del Milan, tienes que jugar para ganar", dijo el técnico a los medios desde el Aeropuerto de Milán-Linate, antes de coger las riendas del equipo.

Amorim, que asume el banquillo que hasta ahora ocupaba Massimiliano Allegri tras una temporada marcada por los malos resultados y los cambios en la estructura directiva de la entidad, afirmó que está "muy feliz" y que este paso en su carrera representa "un gran desafío".

"Es un honor ser el entrenador del Milan", recalcó el luso, que firmó hasta 2029 y enfrenta el reto de encabezar la reconstrucción de uno de los clubes más laureados del fútbol italiano, que se quedó fuera de los puestos de Liga de Campeones y busca recuperar su protagonismo tanto en Italia como en Europa.

Su trayectoria en los banquillos comenzó en el Casa Pia antes de dirigir al Braga B y posteriormente al primer equipo del conjunto bracarense.

En marzo de 2020 se incorporó al Sporting de Portugal, donde conquistó dos títulos de Liga, dos Copas de Portugal y una Supercopa, devolviendo al club lisboeta a la élite del fútbol y consolidándose como una de las referencias del país.

Tras brillar en el club de la capital portuguesa, en noviembre de 2024 dio el salto a la Premier League para hacerse cargo del Manchester United, donde fue destituido catorce meses después debido a los malos resultados.