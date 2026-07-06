Michael Jordan disfruta de unas vacaciones en Capri

Jordan caminó de la mano de su esposa, Yvette Prieto, entre la multitud que llenaba el centro de la isla, aparentemente ajeno a su presencia, antes de dirigirse a la terraza de un bar, donde encendió un puro, según imágenes difundidas este lunes.

Capri, situada frente a la costa de Nápoles, recibe cada verano a numerosas personalidades del deporte, el cine y la moda, atraídas por sus paisajes, su oferta de lujo y su tradicional ambiente vacacional.

El exjugador de baloncesto, seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls, cinco veces MVP de la temporada y considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, es un asiduo de la isla, a la que suele regresar cada verano.

Otras de las personalidades que frecuentan Capri son el también histórico del baloncesto Magic Johnson, las leyendas del fútbol Lionel Messi o David Beckham o el actor Leonardo DiCaprio.