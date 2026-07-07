Polideportivo
07 de julio de 2026 a la - 08:45

El autobús del Visma de Vingegaard no acude a la salida por un problema técnico

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Carcasona (Francia), 7 jul (EFE).- El autobús del equipo Visma, del danés Jonas Vingegaard, segundo de la general con el mismo tiempo del esloveno Tadej Pogacar, líder de la prueba, no acudió este martes a la salida de Carcasona al tener un problema con el aíre acondicionado.

Por EFE

La formación neerlandesa pidió una derogación extraordinaria para que su autobús no acudiera a la salida, como indica el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la organización del Tour le permitió permanecer hasta el último momento en el hotel, protegido de las elevadas temperaturas que se registran en la región.

El Visma indicó que no es seguro que pueda reparar el vehículo antes del final de etapa en Foix, por lo que ha enviado un segundo autobús desde Países Bajos para transportar a los miembros del equipo durante la noche.