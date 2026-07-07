El autobús del Visma de Vingegaard no acude a la salida por un problema técnico

La formación neerlandesa pidió una derogación extraordinaria para que su autobús no acudiera a la salida, como indica el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la organización del Tour le permitió permanecer hasta el último momento en el hotel, protegido de las elevadas temperaturas que se registran en la región.

El Visma indicó que no es seguro que pueda reparar el vehículo antes del final de etapa en Foix, por lo que ha enviado un segundo autobús desde Países Bajos para transportar a los miembros del equipo durante la noche.