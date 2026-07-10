El Real Madrid se enfrentará en pretemporada ante el Fiorentina en Austria

Según informaron ambos clubes en sendos comunicados, el encuentro arrancará a las 18:00 horas en este estadio con capacidad para 30.000 espectadores, habitual sede del SK Austria Klagenfurt.

Para el conjunto madridista supondrá el regreso a esta localidad del sur de Austria, donde ya se midió al Milan en la pretemporada de 2021 y tras haber visitado también el país el verano pasado para jugar ante el WSG Tirol en Innsbruck.

Por su parte, el Fiorentina destacó la importancia de medirse al campeón español a orillas del lago Wörthersee.

El conjunto italiano iniciará sus entrenamientos el 13 de julio en su ciudad deportiva, el Viola Park, donde jugará contra su equipo filial (19 de julio) y ante el Gubbio (22 de julio), antes de viajar a Inglaterra para medirse al Queens Park Rangers (25 de julio) y al Watford (29 de julio).

Por su parte, el equipo blanco jugará el 12 de agosto el Trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo de A Coruña.