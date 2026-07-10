Polideportivo
10 de julio de 2026 a la - 11:05

El Real Madrid se enfrentará en pretemporada ante el Fiorentina en Austria

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 10 jul (EFE).- El Real Madrid y el Fiorentina se enfrentarán el próximo 1 de agosto en un partido amistoso de pretemporada que se disputará en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), encuentro que supondrá el primer partido estival del equipo dirigido por José Mourinho.

Por EFE

Según informaron ambos clubes en sendos comunicados, el encuentro arrancará a las 18:00 horas en este estadio con capacidad para 30.000 espectadores, habitual sede del SK Austria Klagenfurt.

Para el conjunto madridista supondrá el regreso a esta localidad del sur de Austria, donde ya se midió al Milan en la pretemporada de 2021 y tras haber visitado también el país el verano pasado para jugar ante el WSG Tirol en Innsbruck.

Por su parte, el Fiorentina destacó la importancia de medirse al campeón español a orillas del lago Wörthersee.

El conjunto italiano iniciará sus entrenamientos el 13 de julio en su ciudad deportiva, el Viola Park, donde jugará contra su equipo filial (19 de julio) y ante el Gubbio (22 de julio), antes de viajar a Inglaterra para medirse al Queens Park Rangers (25 de julio) y al Watford (29 de julio).

Por su parte, el equipo blanco jugará el 12 de agosto el Trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo de A Coruña.