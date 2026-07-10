Evenepoel pronostica un 0-1 a favor de Bélgica en el encuentro con España

"Sin duda lo veré. Probablemente a las 9 estaremos sentados a la mesa para ver el partido ¿Mi pronóstico? 0-1 para Bélgica", dijo en Sporza el doble campeón olímpico, líder del Red Bull Bora hansgrohe.

"De cualquier forma, pero lo veré", aseguró Jonas Rickaert, del Alpecin, "Probablemente cada uno estará en su habitación, pero creo que la mayoría de los ciclistas lo verán".

El velocista Jasper Philipsen (Alpecin) verá el encuentro con toda seguridad, ya que "no es demasiado tarde", pero su pronostico sorprendió: "Lamentablemente, creo en un 3-1 a favor de España".

Víctor Campenaerts gregario de lujo de Jonas Vingegaard, se desmarcó del partido mundialista, y dijo que no sigue el fútbol, y que solo se centra "en el Tour de Francia",

El belga Jürgen Roelandts, director del Movistar español, tendrá un papel "complicado", ya que verá el partido rodeado de españoles.

"Soy el único belga entre todos esos españoles. Tendré que oponer resistencia esta noche. Espero que los belgas vayan perdiendo 1-0 hasta el minuto 85 y luego ganen 1-2. Sí, entonces podré reírme de ellos", concluyó.