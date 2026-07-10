Merlier: "El final era como el casino, había que apostar por una rueda"

"He confiado en mis fuerzas, sé que puedo ir muy rápido. Era una batalla muy dura para colocarse bien. Era como si estuvieras en el casino, había que apostar por una rueda", aseguró el corredor del Soudal.
Merlier reconoció que en un primer momento se colocó a rueda del belga Jasper Philipsen, pero pronto sintió que no era la buena y que podía ir más deprisa.
"He visto que tenía un poco de espacio para lanzarme, cuando quedaban 200 metros me he dicho que tenía que pasar y me he lanzado", aseguró.