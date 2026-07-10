Scheffler ve rota en Escocia su racha de 78 torneos seguidos en los que superó el corte

La última vez que Scheffler quedó eliminado en la mitad de un torneo fue en el campeonato FedEx St. Jude en agosto de 2022, hace 1.428 días, según datos del PGA Tour

El jugador de New Jersey hizo 72 golpes, dos por encima del par del Renaissance Club de North Berwick, en la costa este de Escocia, con dos 'birdies' y cuatro 'bogeys', con lo que retrocedió en la clasificación después de que en la primera ronda hiciera -2, a tres del liderato.

La del número uno del mundo era la racha más larga de cortes superados entre los jugadores que hay en activo en el circuito estadounidense, seguido por el inglés Matt Fitzpatrick con 28, uno de los que están en cabeza en Escocia.

Scheffler también pone fin a un lapso de 35 torneos consecutivos en los que finalizó entre los 25 primeros, la segunda más alta en los últimos cuarenta años por detrás de su compatriota Tiger Woods, con 38.

"Estoy orgulloso de la constancia ojalá hubiera tenido un par de días el fin de semana para recuperar terreno. Pero llegaré un poco antes de lo previsto a Royal Birkdale y me adaptaré a un nuevo campo (...) Un poco diferente a lo que había planeado", afirmó a los medios el jugador estadonidense en alusión al recinto inglés donde se jugará el Abierto Británico la próxima semana, donde defenderá el título.

Scheffler opinó que no tuvo la sensación de que jugara tan mal como para no superar el corte en el Renaissance Club. "Tuve un comienzo difícil y en la segunda mitad del recorrido sentí que no le pegaba lo suficientemente cerca a la bola como para tener suficientes oportunidades", evaluó.

"Creo que ahí radica el problema. Tuve un mal comienzo y después no le pegué lo suficientemente cerca a la bola como para tener muchas oportunidades. Así es como se termina por encima del par", prosiguió.

Al ser el prólogo del último 'major' de la temporada y estar organizado por los dos principales circuitos, el Abierto de Escocia reúne a la mayoría de los mejores jugadores del ránking mundial.