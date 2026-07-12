Domingo, 12 de julio de 2026

- Kansas City (EE.UU.). Cuatro campeonas del mundo, Francia, España, Inglaterra y Argentina, disputarán las semifinales del Mundial 2026, un hecho que solo se ha repetido en otras dos ocasiones en la historia de la Copa del Mundo y que habla del nivel de la competición, que afronta su penúltima etapa el martes y el miércoles, en Dallas y Atlanta, respectivamente. Por Óscar Gonzalez

- Ciudad de México. La editorial italiana Panini organiza en Ciudad de México y Guadalajara un evento con el que busca romper el Récord Guinness del mayor intercambio de estampas de deportes en cuatro horas, en el marco del Mundial de fútbol 2026.

- Logroño (España). El Mundial está dejando patente el creciente papel de las redes sociales para crear en muy poco tiempo contenidos virales en los que el fútbol es solo una excusa, asegura a EFE el experto en Comunicación Social y profesor de la UNIR de La Rioja Pavel Sidorenko. Por Eduardo Palacios

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título, se enfrenta este domingo al alemán Alexander Zverev, reciente campeón en Roland Garros, en la final masculina del torneo de Wimbledon sobre la pista central de hierba del All England de Londres.

Ussel (Francia). La novena etapa del Tour de Francia, que lidera el esloveno Tadej Pogacar, se disputa este domingo sobre 155,5 kilómetros entre Malemort y Ussel con un recorrido en el que destacan un puerto de segunda categoría, dos de tercera y y uno de cuarta. Por Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. Tres españoles, Marc Márquez, en MotoGP, Iván Ortolá, en Moto2, y Brian Uriarte, en Moto3; arrancan este domingo desde los primeros puestos en sus respectivas categorías en el Gran Premio de Alemania, que se disputa en el Sachsenring.

- Tour de Francia (hasta 26). 9ª etapa (FOTO): Malemort-Ussel, de 155,5 km. Por Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Tras completarse los cuartos de final, las selecciones semifinalistas se preparan para sus cruces del 14 y el 15 de julio.

- Kansas City (EE.UU.). Cuatro campeonas del mundo, Francia, España, Inglaterra y Argentina, disputarán las semifinales, un hecho que solo se ha repetido en otras dos ocasiones en la historia de la Copa del Mundo. (FOTO)

- Ciudad de México. La editorial italiana Panini busca romper el Récord Guinness del mayor intercambio de estampas de deportes en cuatro horas. (FOTO) (VíDEO)

- Logroño. El Mundial está dejando patente el creciente papel de las redes sociales para crear en muy poco tiempo contenidos virales en los que el fútbol es solo una excusa.

- Major femenino. Acaba el Campeonato Evian, en Evian-Les-Bains (Francia).

- Termina el Abierto de Escocia, en el club The Renaissance de North Berwick (Reino Unido).

- Gran Premio de Alemania, 10ª prueba de los Mundiales, en el Sachsenring. Moto3 a las 09:00 GMT, Moto2 a las 10:15 y MotGP a las 12:00. (FOTO)

- Mundial de Superbike. 8ª cita, en el Donington Park británico. Segunda carrera (14.30 GMT).

- Acaba el torneo de Wimbledon, en Londres. Final masculina (no antes de las 15.00 GMT): Jannik Sinner (ITA/1)-Alexander Zverev (GER/3). (FOTO) (INFOGRAFÍA)

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Redacción EFE Deportes