Coello pierde a los puntos su pugna por el Cinturón Nacional de Tailandia de muay Thai

"Ha sido muy inteligente. Me ha controlado los codos en todo momento, un golpe que me ha dado muchas victorias. Ha sido más técnico. No me ha dejado entrar en un cuerpo a cuerpo que buscaba y me ha castigado con sus patadas", declaró a EFE Coello tras la pelea.

En una pugna muy pareja, celebrada en el estadio World Siam de la capital tailandesa, el luchador local logró impactar en el tercer y cuarto asalto varias patadas altas y bajas contra el cuerpo del español que le permitieron a la postre ceñirse este título en la categoría de 127 libras, equivalente al peso pluma.

El combate comenzó muy igualado, con ambos luchadores marcando las distancias y midiendo a su oponente. Durante el primer y segundo asalto el tailandés, uno de los jóvenes llamados a liderar la nueva generación de peleadores, lo intentó más con patadas, mientras el español trató de conectar un par de golpes de derecha.

La lucha se animó en el tercer tiempo. Yod comenzó, de nuevo con la pierna, a buscar insistentemente el cuerpo del español. Carlos, a la defensiva, buscaba el espacio e impactó un codazo en el torso del local.

"Los tres primeros asaltos creo que estaban muy igualados. Me di cuenta de que podía hacerle daño en un combate a corta distancia. Entonces, salimos adelante para buscar afianzar la victoria", rememoró el español.

Coello salió encendido en el cuarto asalto y golpeó en los primeros segundos el rostro del tailandés, que comenzó a retroceder viéndose superado. El español buscó el KO con un codazo a la media vuelta, pero falló por centímetros.

"Controló mejor la distancia con sus patadas. Me castigó el cuerpo y los brazos y, con esos golpes, la victoria a los puntos era clara para él", asegura el español, que en los últimos minutos no logró encontrar un golpe victorioso.

Nacido en Cádiz, sur de España, Coello entrena desde hace unos 20 años en el gimnasio 7 Muaythai de Ranong, a unos 200 kilómetros al sureste de la capital tailandesa.

Con una amplia y exitosa carrera en el conocido "arte de las ocho extremidades", debido a que se pueden usar los puños, codos, rodillas y piernas, el gaditano se proclamó el pasado noviembre campeón del mundo IBF de muay thai -su sexto título mundial- en el estadio Lumpinee de Bangkok, uno de los templos de este deporte.