El inglés Joe Dean consigue el último billete para disputar el Abierto Británico

Dean, de 32 años y 264 en el ránking mundial, fue el mejor en los 18 hoyos de los que constó la prueba en la que participaron doce jugadores, al acabar con -2, con un golpe de diferencia respecto a su compatriota Andrew Wilson, y dos sobre el sudafricano Aldrich Potgieter.

El Abierto Británico comienza este jueves con el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, como defensor del título conquistado el pasado año.