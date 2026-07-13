13 de julio de 2026 a la - 10:20
El inglés Joe Dean consigue el último billete para disputar el Abierto Británico
Redacción deportes, 13 jul (EFE).- El jugador inglés Joe Dean consiguió el último billete que había en juego para disputar a partir de este jueves la 154 edición del Abierto Británico de golf después de quedar primero en el torneo clasificatorio celebrado en el campo de Royal Birkdale, mismo escenario del último 'major' de la temporada.
Dean, de 32 años y 264 en el ránking mundial, fue el mejor en los 18 hoyos de los que constó la prueba en la que participaron doce jugadores, al acabar con -2, con un golpe de diferencia respecto a su compatriota Andrew Wilson, y dos sobre el sudafricano Aldrich Potgieter.
El Abierto Británico comienza este jueves con el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, como defensor del título conquistado el pasado año.