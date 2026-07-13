El Inter no podrá fichar a Khalaili tras no superar las revisiones médicas obligatorias

La normativa del CONI impide legalmente la incorporación del futbolista del Union Saint-Gilloise belga, con el que el club italiano ya tenía un acuerdo cerrado.

Marotta expresó su "gran pesar" ante la imposibilidad de formalizar el traspaso de Khalaili, quien ya se encontraba en Milán para firmar su contrato.

La baja de Khalaili supone un duro contratiempo para la pizarra del técnico Cristian Chivu, que busca reforzar urgentemente el carril derecho tras la salida este verano de Denzel Dumfries, traspasado al Real Madrid.

El Inter de Milán alcanzó un acuerdo con el Union Saint-Gilloise para el traspaso del israelí, en una operación valorada en 25 millones de euros más bonus, según adelantaron medios locales.

Los controles de idoneidad médica del CONI son un paso obligatorio y vinculante por ley para poder competir profesionalmente en el país.

Aunque los detalles clínicos no se hicieron públicos por motivos de privacidad, la rigurosa legislación deportiva italiana impidió al club formalizar el fichaje.