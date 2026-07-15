Juan Ayuso luce la camiseta de España y se lleva "algún abucheo"

Ayuso cumplió con una promesa que hizo el día de descanso el pasado lunes de ponerse "la roja" en caso de que España ganara a Francia en la semifinal del Mundial. Se dio el caso y se puso la camiseta de España debajo del maillot amarillo que luce en carrera como líder de la clasificación de jóvenes.

"Estoy muy contento de que España haya llegado a la final, y ahora vamos a ver si el domingo que viene podemos conseguir la segunda estrella", señaló el ciclista de Jávea (Alicante).

La promesa la realizó el día de descanso, cuando Ayuso, en tono de broma con un periodista español, dijo que "si ganábamos salía con la camiseta al control de firmas, y me ha tocado cumplir", explicó en Eurosport.

"Me he llevado algún abucheo y algún pitido. Mejor me la quito ya, porque no quiero que nadie durante la carrera... No lo hago por ofender, ni mucho menos. Es simplemente por honrar a lo que estamos consiguiendo en el Mundial de fútbol", explicó.

Respecto a la final, Ayuso dijo que "contra Messi sería bonito, pero ganarle a los ingleses también da gusto".

En estos momentos se disputa la undécima etapa del Tour de Francia entre Vichy y Nevers, de 161,3 km.