La amateur Paula Martín gana con Scheffler la exhibición previa al Abierto Británico

Martín, en su condición de ganadora del Abierto Británico amateur del pasado año, hizo trío con Scheffler, vencedor en 2025 del último 'major' de la temporada, y con Rose, quien, a sus 45 años, es uno de los veteranos del circuito y uno los jugadores británicos más queridos.

"Fue muy divertido, y jugar con Justin y Paula fue genial. El público nos brindó un gran apoyo, lo cual fue muy agradable", comentó Scheffler tras compartir equipo con la jugadora madrileña, de 20 años, considerada una de las grandes promesas del golf español femenino.

El trío sumó once puntos en el evento jugado en la modalidad 'scramble', en la que todos los jugadores del equipo van golpeando desde la misma posición.

En segunda posición, con nueve puntos, quedó el equipo integrado por el inglés Tommy Fleetwood la japonesa Miyu Yamashita, sexta en el ránking mundial, y el exjugador sudafricano de rugby Bryan Habana.

Como es tradición, al comienzo del evento, celebrado en Royal Birdale, el mismo campo situado al norte de Liverpool donde este jueves comienza el Abierto Británico, Scheffler devolvió la Jarra de Clarete que logró el pasado año a la organización del torneo.