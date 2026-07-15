La Federación Internacional de Pádel se suma al Código Mundial Antidopaje

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en un comunicado, se felicitó de que la FIP haya pasado a ser signataria del documento después de que la entidad que preside el italiano Luigi Carraro presentara su solicitud.
La FIP, que aspira a que el pádel sea deporte olímpico, cumplió con los criterios para adherirse al código, según subraya la AMA.
El documento en el que se basa el programa mundial antidopaje en el deporte entró en vigor en 2004 y desde entonces se ha reformado en tres ocasiones, la última en 2021, y la última actualización entrará en vigor el 1 de enero del próximo año.